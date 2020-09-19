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19.09.2020 - 10:52 | | AA

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

 "Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumak ve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimiz bütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışma için arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyet Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor. Yunanistan'da gazete adı altında çıkarılan bu paçavranın milyonların iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyen duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür."

Sivas'ın tescilli köftesi her öğün sofraları süslüyorSİVAS'ın sadece et ve tuzdan yapılan tescilli köftesi lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Kente dışarıdan gelenler köfteyi tüketmeden ayrılmazken, çalışan ve esnaf kesiminin de öğle yemeği tercihinde ilk sırada yer alıyor.
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