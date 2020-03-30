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30.03.2020 - 17:28 | | AA

AK Partili Bayram, corona virüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını bağışladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 aylık milletvekili maaşını bağışladığını açıkladı.

AK Partili Bayram, corona virüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını bağışladı

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, corona virüsle mücadele kapsamında hükümetin almış olduğu ekonomik destek paketlerine toplumsal dayanışma adına katkıda bulunmak amacıyla 3 aylık milletvekili maaşını bağışladığını belirtti.

Herkesin katkısını beklediğini ifade eden Bayram, "Gün birbirimize sahip çıkma, birbirimize kenetlenme günüdür. Hijyen kurallarına uyalım. Evimizde kalalım. Allah'ın izniyle de bu salgını hep beraber atlatalım." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan corona virüs uyarısıCorona virüs vakalarıyla ilgili uyarıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurt dışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip olabiliriz” dedi.
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