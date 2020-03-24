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HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti'li Bostancı: İnfaz taslağı üzerine spekülasyon yapmak yanlıştır
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24.03.2020 - 13:42 | | AA

AK Parti'li Bostancı: İnfaz taslağı üzerine spekülasyon yapmak yanlıştır

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, infaz düzenlemesine ilişkin, "Hazırladığımız infaz taslağı adı üstünde bir taslak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır" dedi.

AK Parti'li Bostancı: İnfaz taslağı üzerine spekülasyon yapmak yanlıştır

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter hesabından muhalefet partilerine götürülen infaz düzenlemesine ilişkin taslak metne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Hazırladığımız infaz taslağı adı üstünde sadece bir taslak. Tüm partilerin yaklaşımını görmek istediğiniz bir zemin. Nihai teklif, görüşmelerin ve son değerlendirmenin ardından belli olacak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır, sürece zarar vericidir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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