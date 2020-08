AK Parti'li Bülent Turan: 'Tüm dünya Türkiye'yi seyrediyor'

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vatandaşlar ve triatlon sporcularıyla bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisince 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu müjdelediğini hatırlatan Turan, şöyle konuştu:

"Dengeleri değiştirecek, ülke ve millet adına yeni bir dönem başlıyor. Tarihi yolculukta, tarihi bir rotaya daha kavuştuk. Ülkemiz her geçen gün küresel bir güç olduğu iddiasını güçlendiriyor. Tüm dünya, adeta her alanda şahlanan bir Türkiye'yi seyrediyor. Ülkemizin sahip olduğu tüm kaynakları milletimizin hizmetine sunacağımıza söz vermiştik. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı doğal gaz rezervi, ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi ve milletimizin refahı açısından oldukça kıymetli. Bu müjde sadece doğal gaz rezervi bulunmasından ibaret değildir, aynı zamanda, kirli senaryoları yırtıp sahiplerinin yüzüne bir daha çarpan, yeni Sevrler imzalatma hayalleri kuranlara ise tokat gibi bir cevaptır. Başarı, yıllardır her riskli süreçte Liderine sahip çıkan 83 milyon milletimizindir. Daha yeni başlıyoruz. Siyasette farklılıklar ayrı bir konu, tarihi bir başarıdan gurur duymak ayrı. 83 milyonun sevincine ve heyecanına ortak olmayan bir anlayışın muhalefet olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Tüm dünyanın gündemine giren bir konunun bazı muhaliflerde sadece eleştiri gündemi olması oldukça düşündürücü.‪ Ne yani, 320 metreküp doğal gaz rezervi bulduk diye muhalefetten özür mü dileyeceğiz? Kimse algı ve manipülasyon peşinde koşmasın. Sevinemeyenlere kızmıyor, acıyoruz."

YÜZME HAVUZU VE SPOR KOMPLEKSİNİN İNŞAATINA KISA SÜREDE BAŞLANACAK

İlçede yüzme havuzu ve spor kompleksi inşa edilecek alanda inceleme yapan Turan, projenin zemin etüt çalışmasının tamamlandığını bildirdi. Bu mega kompleksin sadece Gelibolu'ya değil bölgeye hizmet vereceğini anlatan Turan, Çanakkale'nin tüm talepleriyle titizlikle ilgilendiklerini dile getirdi.

Çanakkale'nin her yerinde spor alanında önemli yatırımları hayata geçirmeye gayret ettiklerini aktaran Turan, "Gelibolu'muzda kapalı yüzme havuzu yoktu. Bu konuda, özellikle triatlon sporcusu kardeşlerimizden ve hemşehrilerimizden bir talep söz konusuydu. Gençlik ve Spor Bakanımızla konuşarak ilçemize modern bir yüzme havuzu kazandıracağımızın müjdesini Gelibolu'ya iletmiştik. Gelibolu Spor Tesisleri; açık ve kapalı okçuluk salonu, havalı tabanca atış salonu, yüzme havuzu ve spor salonumuzun tamamını kapsayan dev bir proje." ifadelerini kullandı.

Turan, 20 gün içinde ihale aşamasına geçilecek projenin temelini en kısa sürede atarak gençlerin, sporcuların ve bölge halkının hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.

Triatlon sporcusu gençler ise Turan'a, yüzme havuzu ve spor kompleksi taleplerinin karşılık bulmasından dolayı teşekkür etti.

Bülent Turan'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Serhat Sürücü eşlik etti.