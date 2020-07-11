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11.07.2020 - 13:16 | | AA

AK Partili Çelik: 'Bu soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

AK Partili Çelik: 'Bu soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız'

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 25 yıl önce bugün Avrupa'nın göbeğinde, dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa’da insanlığın soykırıma uğratıldığını hatırlattı.

Soykırım sonrasında birilerinin hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeye çalıştığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Büyük devletlerin askerleri katillerle poz verdi. İnsan hakları nutukları atılmaya devam edildi. İnsan haklarından en çok bahsedilen bir dönemde katiller ödüllendirildi ama Srebrenitsa'da eşleri, evlatları, aileleri öldürülen anneler, dünyadan daha büyük bir mücadele verdi. Hala mezarları başka yerlerde bulunan şehitler defnediliyor.

Biz aynı zamanda bir daha başka yerlerde de Srebrenitsa olmasın diye yaşamalıyız. Yolumuzu yürürken pusulamız bunu hep hatırlatmalı bize. İnsalığı hedef alan soykırımı ve bu soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."

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