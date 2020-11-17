MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti'li Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici
ABONE OL
17.11.2020 - 11:27 | | DHA

AK Parti'li Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artmasının endişe verici ve üzücü olduğunu belirtti.

AK Parti'li Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Korona hasta ve vefat sayılarının artması çok endişe verici ve çok üzücü. Tek tek her birimizin alacağı tedbir, topyekun mücadelenin en önemli halkası. Alınmayan tedbir en zayıf halka oluyor. Maske, mesafe ve temizlik, en önemli mücadele araçları. Tedbirlere lütfen uyalım" dedi.

AK Partili Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici

Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Sıradaki Haber