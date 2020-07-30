AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan bayramda koronavirüs uyarısı!

Karaaslan, mesajında, millet olma bilincini tazeleyen, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını zirveye taşıyan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzuru ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nın dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanları aynı duygu ve değerlerde buluşturduğuna işaret eden Karaaslan, paylaşmanın bereketine inanan bir millet olarak bayramların büyük önem taşıdığını anlattı.

Kurban Bayramı'nın kalbi yakınlaşmaya vesile olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Kurban ibadeti ve idrak ettiğimiz bayram, birbirimize daha fazla kenetlenmemizi sağlamakta, tüm zorluklara karşı tek vücut olmamızı, paylaşmanın kıymetini ve bizi biz yapan değerleri hatırlatmaktadır. Bir süredir hayatımızda olan koronavirüs salgınının etkisi devam ederken idrak ettiğimiz bu bayramda da temizlik, maske ve mesafe kuralına tavizsiz uymalıyız. Kovid-19 pandemisiyle geçecek ilk Kurban Bayramı'nın salgının gölgesinde geçen son bayram olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, salgın nedeniyle bayramda daha titiz davranılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadarki mücadelemizin başarıyla sonuçlanmasının buna bağlı olduğunu unutmayalım. Ayrıca bayram ziyareti için yola çıkan tüm vatandaşlarımızın gidiş ve dönüş yolunda trafik kurallarına dikkat etmeleri, sevincimizin yasa dönüşmemesi için özellikle önem taşımaktadır. Sevdiklerimizle yeniden buluşacağımız, büyüklerimizin ellerini öpeceğimiz, birbirimize sıkı sıkıya sarılacağımız, çocukların neşeli sesleri arasında bayramı tüm coşkusuyla yaşayacağımız sağlıklı ve huzurlu günlere milletçe erişmemizi yüce Mevla'mdan niyaz ediyorum. Bayramların tüm dünyada ruhuna uygun şekilde, kardeşlik ve dayanışma içinde idrak edilmesi dileğiyle bizleri manevi iklimiyle saran, ortak bir ruh ve heyecanla kaynaştıran Kurban Bayramı'nın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."