AK Partili Dağ: Konu vatandaşa hizmet olunca ayrımcılık yapmamız mümkün değildir

Hamza Dağ yaptığı yazılı açıklamada, Dikili'yi ziyareti sırasında Dikili Belediye Başkanının, bazı caddelerin İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesini talep ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin de aynı yönde görüşte olduğunu aktaran Dağ, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün, yolun devrine ilişkin gerekli işlemi gerçekleştirdiğini aktardı.

Dağ, bahsi geçen caddelerin Dikili'nin hem kent içi trafiğinde yoğun kullanılan hem de şehirler arası geçişin sağlandığı caddeler olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İzmir'de talep hangi belediyeden gelirse gelsin, söz konusu vatandaşa hizmet olunca ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. Her zaman olduğu gibi İzmir'in her neresinden olursa olsun, bu talepler için elimizden geleni yapmaya, Ankara'da İzmir’in faydasına olan çalışmalar için mesai harcamaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesinden de belediyeler arasında ayrımcılık yapmamalarını bekliyoruz."