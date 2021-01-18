AK Partili Dağ'den HDP'ye terör tepkisi

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Bingöl 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Dağ, Bingöl denildiğinde sadece bu dönemde değil her dönemde milletinin ve devletinin yanında olan, dimdik duran insanların akıllara geldiğini söyledi.

Muhalefetin her zaman yalan ve şiddet üzerine bir siyaset belirlediğini ifade eden Dağ, "Bakın 10 günlük süreç zarfında özellikle CHP Genel Başkanının söylediği yalanlara baktığımızda bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Son 10 günde hem öğretmene hem çiftçiye hakaret var hem de Cumhurbaşkanımıza sözü oldu." diye konuştu.

7. olağan kongrelerin en kritik zaman ve dönemde gerçekleştiğine işaret eden Dağ, bu kongrelerde görev alacakların partilerini 2023 seçimlerine götüreceğini dile getirdi.

AK Parti'nin çok çalıştığını, bu çalışmaları daha organize hale getirmek gibi bir zorunlulukları olduğunu anlatan Dağ, "Bunu organize hale getirmek de her sandıktan sorumlu ve mesul olan kişileri belirlemekten geçer. Bu da teşkilatın en büyük gücüdür." ifadelerini kullandı.

Dağ, on yıllar boyunca bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini aktardı.

"PKK'NIN DİREKTİFLERİYLE HAREKET ETTİĞİNİ BİLİYORUZ"

HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Dağ, şöyle devam etti:

"Bu siyasi partinin zaten PKK'ya bir mesafe koymadığını, PKK'nın direktifleriyle hareket ettiğini biliyoruz. Bu parti 'barış, demokrasi, özgürlük' der, dağa 10-15 yaşında gençler götürüldüğünde ses çıkarmaz. Bu parti 'barış' der, Ankara'nın göbeğinde bombalar patladığında ses çıkarmaz. Bu parti 'ekolojik denge' der ama ormanlar PKK tarafından yakıldığında yine ses çıkarmaz. Ama asıl mesele bu partinin milletvekillerinin yarısından fazlası kadın, 'kadın hakları, kadın hukuku' der ama PKK'da tacize, tecavüze uğrayan, katledilen kadınlara ses çıkarmazlar."

Dağ, AK Parti içerisinde Türk, Kürt, Zaza, Alevi ve Sünni herkesin var olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"AK Parti, Türkiye'nin en büyük, bir araya gelmiş, kol kola vermiş, bu ülkenin bu ümmetin inkişafı için aynı duyguyu paylaşmış insanların buluştuğu bir harekettir. Onun için bu parti içinde milletvekili de olmak, il başkanı, ilçe başkanı da olmak çok kıymetli ve değerli bir vazife. Bu vazifeyi bugüne kadar yapmış bütün yol arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve büyüklerimize canıgonülden şükranlarımı sunuyorum."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da AK Parti'nin omurgalarını teşkilatların oluşturduğunu belirterek, AK Parti'nin gerçekleştirdiği hizmetlere değindi.

Birlik ve beraberlik içinde, samimiyetle, gayretle bu yolda yürümeye devam edeceklerini aktaran Yılmaz, "AK Parti'nin yaptığı hizmetler saymakla bitmez. Üzerinden geçtiğimiz yollar, şehirlerin alt yapısı, eğitim, sağlık hizmetleri ve birçok alanda hizmetler var. Hangi alana bakarsanız bakın büyük bir değişim, dönüşüm ve hizmetler var. Bütün bu hizmetlerin arkasında Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve ak kadrolar var." dedi.

Kongreye, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve parti teşkilatı üyeleri katıldı.

Futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla ilgili de konuşan Maas, “Mesut Özil, Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." mesajını verdi.