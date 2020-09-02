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02.09.2020 - 14:31 | | AA

AK Partili eski milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti

Eski AK Parti milletvekili Mücahit Pehlivan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, TBMM 23. Dönem Milletvekili Pehlivan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AK Partili eski milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti

22 Temmuz 2007'de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde DSP kontenjanından CHP milletvekili seçilen Pehlivan, daha sonra partisi DSP'den istifa etmişti. Bir süre bağımsız olarak milletvekilliğini sürdüren Pehlivan, daha sonra AK Parti'ye katılmıştı.

Ankara'da 20 Haziran 1963'te doğan Pehlivan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş, ihtisasını Ankara Numune Hastanesi'nde, yüksek lisansını ise ortopedi dalında Budapeşte Semmelweis Üniversitesi'nde tamamladı.

Kazan Devlet Hastanesinde uzman hekim olarak görev yapan Pehlivan, akademik kariyerine yeniden Budapeşte Semmelweis Üniversitesinde devam ederek öğretim üyesi oldu.

Dünyada kıkırdak naklini ilk gerçekleştiren ekipte yer alan Pehlivan, Ankara Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Bir televizyon kanalında sağlık programı sunuculuğu da yapan Pehlivan, sürekli basın kartı sahibiydi.

Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla böyle dövdüBursa'da Cüneyt A. (16), kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş?ı (58) başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darbetti. Beyin kanaması geçiren Yavaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Cüneyt A., tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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