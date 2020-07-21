AK Partili Hamza Dağ: Kurumsal LGBT destekçiliğine karşıyız



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'deki LGBT tartışmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. AK Partili Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal olarak LGBT destekçiliği yaptığını belirterek, "Bizim renkler üzerinden bir rahatsızlık duymamız söz konusu değildir. Üzerinde durduğumuz konunun özü, Tunç Soyer, Belediye Başkanı olduktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal olarak verdiği destektir" dedi.

'BAZI HAMLELER YAPMAYA BAŞLADI'

Büyükşehir Belediyesi'nin personel girişinde bulunan kolonların 197 bin lira harcanarak, LGBT renklerine boyandığını söyleyen Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yerel seçimi öncesinde bir dernek tarafından hazırlanan 'LGBTİ+Dostu Belediyecilik Protokolü'nü imzaladı. Seçimden sonraki süreçte ise artık bu protokole bağlı olarak sözlerini yerine getirmek için bazı hamleler yapmaya başladı. Bunun en somut örneği protokolde yer alan bir maddeye bağlı olarak, belediye meclisinde Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu'nun adının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği olarak değiştirilmesi ve bu komisyona malum derneğin logosuna benzer bir logo tasarlanmasıdır" diye konuştu.

'VERİLEN BİR TAAHHÜDÜN PRATİĞE DÖNÜŞMESİ HALİ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir'de bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de rengarenk boyalı olduğu yönündeki açıklamasına cevap veren Hamza Dağ, konuyu gündeme getirme sebeplerinin Tunç Soyer'in LGBT dernekleri için ortaya koyduğu çalışmalar olduğunu belirtti. Dağ, "Burada çok açık bir şekilde simgesel bir kullanım ve anlam yüklenmesi söz konusudur. Bahsi geçen bina rahmetli Ahmet Piriştina döneminde boyanmıştır. Sayın Piriştina ile ilgili düşünüldüğünde akıllara LGBT gelmemesi doğaldır. Çünkü kendisinin bu zihniyete yönelik desteği bulunmamaktadır. Fakat şu an yapılanlar ise verilen bir taahhüdün pratiğe dönüşmesi halidir. Kendisi bir protokol imzalamış ve bu derneklere onların mutlulukları için çalışacağına, onları stratejik plan hazırlama sürecine dahil edeceğine söz vermiştir. Örneğin, İsveç Konsolosluğu ile ortak organize ettiği 'Gökkuşağı Film Günleri' adında bir etkinliğe belediyeden salon tahsis edilmesi, akla gelen ilk örnektir" ifadesini kullandı.

'TOPLUMU KİRLETMELERİNE İZİN VEREMEYİZ'

AK Parti'nin, kimliği ne olursa olsun, herkesin eşit vatandaş olarak yaşamasının önünü açtığını kaydeden Dağ, şunları kaydetti:

"Ancak toplumsal ifsada sebebiyet verecek sapkınlıklar karşısında da net bir tavır aldı. Dolayısıyla, bizim ne renkler ne de gökkuşağı ile herhangi bir derdimiz olamaz. Biz net olarak, LGBT derneklerine verdiği sözleri yerine getirmek için kamuya ait alanları onların istediği gibi boyayan, imzaladığı protokolün gereğini yerine getirmek için, bu topraklara ait olmayan değerleri toplumumuza dayatmayı hedef edinen ve bunu meşrulaştırmaya çalışan eylem ve söylemlere karşıyız. Kültürümüz, geleneklerimiz ve yaşantımız, ne kadar hoşgörüyü ve iyiliği salık veriyorsa da bizim bu kültüre ve yaşantıya yönelik yürütülen tehdidin tüm varlığımızla karşısında durmamız icap etmektedir. Değerlerimizi ve geleceğimizi, toplumsal bir ahlaki bozukluğun pençesine teslim edemeyiz. Eğer Tunç Soyer, çıkıp, 'Yapılanların LGBT ile herhangi bir ilgisi yoktur. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kesinlikle bu derneklere bir desteğimiz bulunmamaktadır' diyebilirse, saygı duyarız. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sistematik kurumsal desteğine karşıyız. Renkleri ve toplumu kirletmelerine izin veremeyiz."