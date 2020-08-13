AK Partili Mehmet Özhaseki: 'AK Parti hizmet sevdasıyla büyümeye ve yükselmeye devam ediyor'

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 139. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına program öncesinde rozetlerini Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı.

Burada konuşan Özhaseki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bugüne kadar 15 farklı ilden 16 ilçe ve 15 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 31 belediye başkanının AK Parti'ye geçiş yaptığını ve böylelikle AK Partili belediye sayısının 794'e ulaştığını belirtti.

Özhaseki, "Türkiye'nin en çok tercih edilen partisi AK Parti, belediye sayısı ve vatandaşa hizmet sevdasıyla büyümeye ve yükselmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.