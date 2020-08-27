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27.08.2020 - 13:42 | | milliyet.com.tr

AK Partili Ömer Çelik'ten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasının sevindirici olduğunu belirterek, 'Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır. Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır' dedi.

AK Partili Ömer Çelik'ten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir.

Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır. Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır.

Yeni Zelanda İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm zihniyet ve suçlarla mücadele için hem hukuki olarak hem de siyasi olarak güçlü bir mesaj vermiştir.

İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlerle ilkeli bir mücadeleden yanayız. Bu konuda uluslararası işbirliği ve dayanışmayı destekliyoruz.

Cumhurbaşkanımız başta BM olmak üzere tüm zeminlerde bu mücadele için Türkiye’nin en güçlü ve kararlı destekçi olduğunu söylemiştir. İnsanlığı hedef alan ırkçılık, İslam düşmanlığı, anti-semitizm, göçmen düşmanlığı ve tüm nefret ideolojileriyle güçlü mücadeleden yanayız.

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AK Partili Ömer Çelikten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir

AK Partili Ömer Çelikten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir


AK Partili Ömer Çelikten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir

AK Partili Ömer Çelikten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir


AK Partili Ömer Çelikten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir

 

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