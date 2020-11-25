MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti'li Özkan: Kadına karşı şiddetle mücadelemizi 'sıfır tolerans'la sürdürüyoruz
ABONE OL
25.11.2020 - 15:26 | | DHA

AK Parti'li Özkan: Kadına karşı şiddetle mücadelemizi 'sıfır tolerans'la sürdürüyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "AK Parti olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla 'sıfır tolerans' ilkesi ile sürdürüyoruz" dedi.

AK Parti'li Özkan: Kadına karşı şiddetle mücadelemizi 'sıfır tolerans'la sürdürüyoruz

Cahit Özkan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı. ,

Özkan, videolu mesajında, "AK Parti olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla 'sıfır tolerans' ilkesi ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda şiddetle etkin mücadele amacıyla birçok anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirdik. 2012’de, 81 ilimizde açtığımız şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizde bugüne kadar 160 binden fazla kadına, 10 bin erkeğe ve 20 bin çocuğumuza hizmet verdik. 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü Kadına Yönelik Mücadele Ulusal Eylem Planı’nı hazırladık. Çünkü kuşu ölen bir çocuğa taziyeye giden bir peygamberin ümmeti olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersiyle iterek şiddetle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" ifadelerini kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor'

MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Sıradaki Haber