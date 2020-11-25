AK Parti'li Özkan: Kadına karşı şiddetle mücadelemizi 'sıfır tolerans'la sürdürüyoruz

Cahit Özkan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı. ,

Özkan, videolu mesajında, "AK Parti olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla 'sıfır tolerans' ilkesi ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda şiddetle etkin mücadele amacıyla birçok anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirdik. 2012’de, 81 ilimizde açtığımız şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizde bugüne kadar 160 binden fazla kadına, 10 bin erkeğe ve 20 bin çocuğumuza hizmet verdik. 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü Kadına Yönelik Mücadele Ulusal Eylem Planı’nı hazırladık. Çünkü kuşu ölen bir çocuğa taziyeye giden bir peygamberin ümmeti olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersiyle iterek şiddetle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" ifadelerini kullandı.