MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Partili Özkan: 'Kişisel verileri ülkemizin en önemli varlığı olarak görüyoruz'
ABONE OL
13.01.2021 - 17:14 | | AA

AK Partili Özkan: 'Kişisel verileri ülkemizin en önemli varlığı olarak görüyoruz'

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kişisel verilerin önemine işaret ederek, "Bir milletin yaşam biçimini, tercihlerini akıllı telefon uygulaması üzerinden ele geçirmek ve bunu da tekelinde tutmak demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, anayasal güvencelerimize terstir, bizleri tehdit eden en önemli unsurdur." dedi.

AK Partili Özkan: 'Kişisel verileri ülkemizin en önemli varlığı olarak görüyoruz'

Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, Başkan Muhammet Karaçay'dan sektörün sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Haber alma hakkı anlamında vatandaşların anayasal hakkını özgür bir şekilde sağlayan gazetecilerin önemli görevi yerine getirdiklerine değinen Özkan, kişisel verilerin güvence altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Son dönemde WhatsApp'ın kişisel verileri kullanıma açma yönündeki dayatmasının gündemde olduğunu, bu anlayışını kabul etmediklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Egemenlik hakkımızın en önemli unsurlarından birisi de vatandaşlarımızın kişi hak ve özgürlüklerini devletimizin gücü sayesinde korumaktır. Aziz milletimizin genlerini kan grupları üzerinden çalmak nasıl Türkiye aleyhine yürütülecek bir biyolojik silahta tehdit oluşturuyorsa kişisel verileri de özellikle ülkemizin en önemli varlığı olarak görüyoruz. Çünkü bir milletin yaşam biçimini, tercihlerini akıllı telefon uygulaması üzerinden ele geçirmek ve bunu da tekelinde tutmak demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, anayasal güvencelerimize terstir, bizleri tehdit eden en önemli unsurdur."

Gelinen sürecin, sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmesinin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bizler bir taraftan geleneksel anlamda yazılı, görsel medya, internet medyası ve sosyal medya alanında temel hak ve özgürlük alanlarını genişletmek için çalışırken diğer taraftan da bunu tehdit eden, devletlerin hakimiyet alanını yok sayan, sadece kendi ceplerine her bir kullanıcı ile milyarlarca dolar sermaye devşiren yeni egemen anlayışa karşı mücadelemizi de sürdüreceğiz. Bu noktada Türkiye olarak yaptığımız yasal düzenlemelerle kişi hak ve özgürlüklerinin her türlü tehditten azade olması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz."

Sultan Tat davasında flaş gelişme! 'İntihar değil'Antalya'da tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 39 yaşındaki Sultan Tat'ı 'kasten öldürme' suçundan yargılanan erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası

Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Güncel vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Güncel vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum
Sıradaki Haber