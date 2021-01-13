AK Partili Özkan: 'Kişisel verileri ülkemizin en önemli varlığı olarak görüyoruz'

Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, Başkan Muhammet Karaçay'dan sektörün sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Haber alma hakkı anlamında vatandaşların anayasal hakkını özgür bir şekilde sağlayan gazetecilerin önemli görevi yerine getirdiklerine değinen Özkan, kişisel verilerin güvence altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Son dönemde WhatsApp'ın kişisel verileri kullanıma açma yönündeki dayatmasının gündemde olduğunu, bu anlayışını kabul etmediklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Egemenlik hakkımızın en önemli unsurlarından birisi de vatandaşlarımızın kişi hak ve özgürlüklerini devletimizin gücü sayesinde korumaktır. Aziz milletimizin genlerini kan grupları üzerinden çalmak nasıl Türkiye aleyhine yürütülecek bir biyolojik silahta tehdit oluşturuyorsa kişisel verileri de özellikle ülkemizin en önemli varlığı olarak görüyoruz. Çünkü bir milletin yaşam biçimini, tercihlerini akıllı telefon uygulaması üzerinden ele geçirmek ve bunu da tekelinde tutmak demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, anayasal güvencelerimize terstir, bizleri tehdit eden en önemli unsurdur."

Gelinen sürecin, sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmesinin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bizler bir taraftan geleneksel anlamda yazılı, görsel medya, internet medyası ve sosyal medya alanında temel hak ve özgürlük alanlarını genişletmek için çalışırken diğer taraftan da bunu tehdit eden, devletlerin hakimiyet alanını yok sayan, sadece kendi ceplerine her bir kullanıcı ile milyarlarca dolar sermaye devşiren yeni egemen anlayışa karşı mücadelemizi de sürdüreceğiz. Bu noktada Türkiye olarak yaptığımız yasal düzenlemelerle kişi hak ve özgürlüklerinin her türlü tehditten azade olması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz."