AK Partili Turan: İnce'nin başlattığı hareket Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığının bir sonucudur

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesi Kemiklialan bölgesinde levrek ve çipura üretimi yapılan balık üretim çiftlikleri ile midye üretim işletmelerini ziyaret ederek, kuluçkahanelerde incelemelerde bulundu

Turan, incelemelerin ardından Muharrem İncenin başlattığı Memleket Hareketi üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Turan, Muharrem İncenin başlattığı hareket, aslında Sayın Kılıçdaroğlunun parti içindeki tek adamlığının ve muhalif seslere tahammülsüzlüğünün bir sonucudur.

Bu hareket, 10 yıldır bir tek seçim kazanamadan genel başkan koltuğunda oturan Kılıçdaroğluna ve kodlarından uzaklaşan CHPye bir tepkidir. CHP kurultayında da bu tablo net bir biçimde görüldü.

Dolayısıyla tamamen CHPnin meselesidir. İktidar partileri, ittifaklar dünyanın her tarafında bu tarz süreçler yaşayabilir; fakat muhalefetteyken bölünmek CHP yönetiminin içine düştüğü biçare hali gösteriyor. Bu hareketin sonunun nereye