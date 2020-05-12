AK Partili vekil Cora'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Karadeniz Bölgesini ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Hasatla beraber ÇAYKUR'un da yaş çay alımına başlayacağına işaret eden Cora, il dışındaki üreticilerin sorunlarının da gündeme geldiğini kaydetti.

Cora, bu kapsamdaki üreticilerin özel seyahat izin belgesi ile hasat döneminde bahçelerine gidebilmesine müsaade edileceğine dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bunun için müstahsillerimiz 19 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden seyahat izin belgesine müracaat edebilirler. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz böylesine zor bir dönemde hem yaş çay alımı için taban fiyat ve destekleme fiyatını açıklayan hem de çay hasılat döneminde memleketine gidecek üreticilerimiz için esneklik sağlayan değerli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde süreç içerisinde görüştüğümüz ve her türlü desteğini ortaya koyan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."