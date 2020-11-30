AK Partili vekil Ödünç'ten 'kentsel dönüşüm' açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Ödünç, yaptığı açıklamada, son yaşanan İzmir ve Malatya depremlerinin kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlattığını vurguladı.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını ve her an hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Ödünç, şöyle devam etti:

"Gerek güçlendirme çalışmaları gerekse depreme güvensiz yapıları kentsel dönüşümle yıkarak yerine depreme dayanıklı, malzeme kalitesi yüksek yapıları yaparak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bursa'da da tüm ülkemizde de kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bununla ilgili önceki yıllarda bir yasa (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun) çıkmıştı. Bu yasa çerçevesinde kentsel dönüşüme dahil olmak isteyenlere kira yardımları, tapu ve belediye harçlarından muafiyet gibi birçok kolaylık sağlanmıştır. Ülkemizin çeşitli şehirlerinde başarılı kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriliyor."

Milletvekili Ödünç, kentsel dönüşüm yapılırken şehir siluetine uyulması, yapıların şehirle entegre olması gerektiğini anlattı.

Kentsel dönüşümü yerinde yapmanın uygun olduğuna değinen Ödünç, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşümle bazı mahalleleri ortadan kaldırarak farklı bölgelere taşımak, sosyal ve kültürel anlamda olumsuzluğa neden olur. Bursa'da da kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam edecektir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu konuya büyük bir ehemmiyetle bakmaktadır. Kentsel dönüşüm müteahhitleri zengin etmek için çıkarılan bir kanun değildir. Bu kanunun birinci önceliği depreme dayanıksız yapıların yıkılarak yerlerine yeni yönetmeliklere, günümüz malzeme kriterlerine uygun inşaatlar yapılarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yarınlara ulaşabilmesidir."

Ziyarette, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.