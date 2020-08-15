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15.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AK Parti’nin 19. yaşını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti’nin 19. yaşını kutladı

Şentop, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, mesajında “Türkiye’nin büyümesi ve demokrasimizin gelişip kökleşmesi için büyük hamlelere imza atan AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün AK Parti camiasına hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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