AK Parti’ye 100 bin yeni üye

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, geçtiğimiz temmuz ayı başında İstanbul’un 39 ilçesinde eşzamanlı olarak “100 bin yeni üye kampanyası” başlatmıştı. Bu kapsamda “akuyelikistanbul.org” adresiyle bir web sitesi açılırken, site üzerinden başvurular toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, üyelik çalışmasına ilişkin, “Bütün kalbimizle inanıyoruz ki; AK Parti gibi bir yuvası, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri olanlar için, her gün yeni bir dirilişin, yeni bir şahlanışın adıdır. Bu güzel yolculukta seni de üye olarak aramızda görmek istiyoruz. Çünkü üye olmak, ‘Bu güzel davada ben de varım’ demenin en somut şekli, bu güzel yolda farklı ve nitelikli bir sorumluluk üstlenmeye dair en güzel irade beyanıdır” ifadelerini kullandı.

Aradan geçen 2,5 aylık süreçte İstanbul’da 100 bin kişi daha AK Parti’ye üye kaydedilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 40. yıldönümü programının ardından 19.30’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul il teşkilatı buluşmasında bu 100 bin üyeyle bir buluşma gerçekleştirecek. Erdoğan, AK Parti’ye katılan yeni üyelere seslenecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre AK Parti’nin üye sayısı geçtiğimiz 17 Temmuz itibarıyla 10 milyon 295 bin 687’ye ulaşmıştı. Erdoğan, 2023 yılı için 15 milyon üye hedefi koydu.