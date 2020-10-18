Akar, Hasanov’la son durumu konuştu

Görüşmede, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekâtta gelinen son durum ele alındı, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, “Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek” dedi.