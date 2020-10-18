18.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Akar, Hasanov’la son durumu konuştu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüştü.
Görüşmede, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekâtta gelinen son durum ele alındı, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, “Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek” dedi.