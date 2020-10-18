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18.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akar, Hasanov’la son durumu konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüştü.

Akar, Hasanov’la son durumu konuştu

Görüşmede, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekâtta gelinen son durum ele alındı, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, “Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek” dedi. 

Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
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