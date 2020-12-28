Akar: kaçacak yer bulamazlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, darbeci Hafter’in Türkiye ve TSK aleyhindeki sözlerine sert cevap verdi. Akar, “Bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın” dedi.

Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Libya Görev Grubu Komutanlığı’nı ziyaret eden Akar ve komutanlar, personel ile karavanadan akşam yemeği yedi.

‘Temel sorun Hafter’

Yemeğin ardından personele hitap eden Akar, “Mehmetçik, kendisine verilen bütün görevleri bugüne kadar kazasız, belasız büyük bir başarıyla sonuçlandırdı” dedi. Akar, 83 milyonun güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya, Azerbaycan ve KKTC gibi dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine katkı sağlamak için de elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getirdi.

Milli Mutabakat Hükümeti’nin BM tarafından tanınan Libya’nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, “Libya’daki temel sorun darbeci Hafter grubu ve onu destekleyenlerdir, problem buradan kaynaklanıyor” diye konuştu.

Hafter’in Libya’da akan kardeş kanının sorumlusu olduğunu vurgulayan Akar, “Bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın” dedi.

Yunanistan’a tepki

Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan ayrıca da NATO Karargahı’ndaki ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

“Türkiye bunların üçüne de ‘evet, görüşelim’ diyor. Bizim barış, çözüm için samimi olarak uzattığımız el hep havada kalıyor. Bunu maalesef üçüncü taraflar görmemekte ısrar ediyor, taraf tutuyorlar. Yunanistan’ın provokasyonları karşısında Türkiye’nin gösterdiği çaba ve performans gerçekten takdire şayan.”

Libya’da görevli bulunan Türk askerleri, sanatçılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan tarafından verilen konserde şarkılara eşlik etti. Bakan Akar konseri, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile birlikte izledi.