Akar’dan, general ve amirallere talimat

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da yer aldı. Hulusi Akar yaptığı konuşmada terfi eden ve atama gören general ve amiralleri kutlarken, mevcut faaliyetlerin son durumları ile ilgili talimatlar verdi. Toplantıya ilişkin görüntüler, MSB’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



Satterfield’i kabul etti



Bakan Akar, dün ayrıca ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kabulde, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.