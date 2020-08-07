07.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Akar’dan, general ve amirallere talimat
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura toplantısında terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi.
Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da yer aldı. Hulusi Akar yaptığı konuşmada terfi eden ve atama gören general ve amiralleri kutlarken, mevcut faaliyetlerin son durumları ile ilgili talimatlar verdi. Toplantıya ilişkin görüntüler, MSB’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Satterfield’i kabul etti
Bakan Akar, dün ayrıca ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kabulde, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.