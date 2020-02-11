‘Akıncı, Kıbrıs Türk halkına yakışmıyor’

Türkiye’yi ziyaret eden Slovenyalı mevkidaşı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bazı Batılı ülkelerde seçim malzemesi yapıldığını belirterek, “Bir gün KKTC’den bir siyasetçinin de Türkiye’yi seçim malzemesi yapacağını kimse rüyasında da görse inanmaz. Şimdi Sayın Akıncı Türkiye’yi malzeme yapmaya başladı” dedi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Biz Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz, o başka konuları malzeme ederek Türkiye’ye saldırmayı tercih ediyor. Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Harita konusunda Crans Montana’da (görüşmeler) biterken, kendisinin dürüst olmayan davranışları ve sonuçları içerideki Başbakan dahil onlara söylememe konusundaki yalvarmaları dahil, dürüst olmayan çok şeylerini gördüm. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor... Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi lazım.”