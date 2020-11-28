AKINCI ve ATMACA teslimatları başlıyor

Oktay sunumda yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

388 MİLYON DOLARLIK YATIRIM: Yatırım Ofisi öncülüğünde, uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 2019’da toplam değeri 576 milyon dolar olan 27 yatırım projesi, 2020 Ekim sonuna kadar ise toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Ülkemize kazandırılan projelerin 12’si sıfırdan yatırım, ikisi genişleme yatırımı ve dördü yerel ofis olmak üzere çeşitli sektörlerde gerçekleşmiştir. Bu yatırımlar başta İspanya, Almanya, İtalya ve Güney Kore olmak üzere dokuz ülkeye aittir.

700 SAVUNMA PROJESİ: 2019’da savunma sanayii sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700’ü aşmıştır. Sadece son 5 yılda yaklaşık 350 yeni proje başlatılmıştır. ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA’larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA’nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA’lar için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PD-170 motorunun teslimatları devam ediyor. Türkiye’nin test ve eğitim gemisi TCG UFUK’un deniz kabul testleri başlatıldı. MİLGEM projemizin beşinci gemisi TCG İSTANBUL Fırkateyni’nin inşa faaliyetleri hızlandırılmıştır. Türkiye’nin ilk millî hava füzesi GÖKTUĞ’da uçak üzeri testlere, ilk millî deniz füzemiz ATMACA’da seri üretim sürecine başlanmıştır. 2021 yılı itibariyle AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU’yu envantere almayı planlıyoruz.

Bütçede en büyük pay Diyanet’e

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 bütçesi, TBMM Plan ve Büçe Komisyonu’nda kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 bütçesi yüzde 28.1’lik artışla 4 milyar 39 milyon 453 bin lira olarak kayda geçti. Oktay, bütçenin 1.5 milyar lirasının İçişleri ve Millî Savunma Bakanlığı’nca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine, 175 milyon lirasının acil destek giderlerine ve 384 milyon lirasının ise Cumhurbaşkanlığı ofisleri bütçesine ayrıldığını söyledi. Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 11.6 milyar olan bütçesi, 2021 için 13 milyar lira yükseltilecek. Oktay, Diyanet bütçesinin yüzde 96’sının personel maaş ve prim giderlerinden oluştuğunu söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 2.2 milyar lira olan bütçesinin de bu yıl 2.6 milyar lira olması öngörülüyor.