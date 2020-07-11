Akşener, çirkin paylaşım için Yıldırım’dan özür diledi

İYİ Parti’den milletvekili adayı da olan Özeren için partiden ihracına yönelik disiplin süreci başlatıldığı öğrenilirken, Binali Yıldırım’ı telefonla arayan Akşener, şunları söyledi: “Semiha Yıldırım, öğretmen okulu geleneğinden benim ablam. Semiha Abla’nın bu konudan bilgisi olup olmadığını anlamak için Sayın Binali Yıldırım’ı aradım. Kendisi de ‘bilmediğini’ söyledi. O nedenle bir tweet atmadım. Bu tür konuları bir tweet ile halledemiyorsunuz. Salı günü grup konuşmasına bıraktım. Partimizin üyesi olan Levent Özeren’in 2015’te bir tweeti var Emine Hanım için. 13 Temmuz 2016’da Semiha Hanım için attığı bir tweet var. Parti üyesi Levent Özeren’in tutumu sebebiyle Semiha Yıldırım’dan, İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Bir kadının incitilmesi çok kötüdür. Amasız, ancaksız, lakinsiz diliyorum. Semiha Hanım’ın özne yapılmasından çok üzgünüm. Özeren’in tutumu için özür diliyorum. İYİ Parti’nin üyesiyse sorumluluk bendedir, özür dilerim.”

Tutuklandı

Bursa’da gözaltına alınan Levent Özeren, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Levent Özeren, çıkarıldığı mahkemece ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından ayrı ayrı tutuklunarak cezaevine gönderildi.