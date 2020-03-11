Akşener’den Moskova değerlendirmesi: İdlib’de geri adım atan biz olduk

Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda şunları kaydetti:



DERS ALINMADI: Bu süreçte ümit ettik ki yaşanan felaketlerden ders çıkarılsın. Devleti yönetenler akıllarını başlarına alsın. Ama yine olmadı. Mehmetçik İdlib’de vatanı için canını ortaya koydu ama bırakın ülkemizi uçurumun kıyısına getiren hatalardan ders çıkarmayı, Sayın Erdoğan’ın yeni hatalara, yeni beceriksizliklere yelken açtığını gördük. İdlib operasyonu boyunca devam eden bu cahillik, Putin ziyaretinde bir kez daha kendini gösterdi. Soçi Mutabakatı’na uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talep eden biz olduk. Askerimizi şehit eden Rusya ve Esad oldu, Putin’in ayağına giden biz olduk. Moskova’da kazanan Rusya ve Esad oldu, geri adım atan biz olduk.



LOZAN GÖNDERMESİ: Lozan’da böyle bir heyet bizi temsil etmiş olsaydı, doğuda Ruslarla, batıda Yunanla ortak devriye atıyorduk. Boğazları da İngilizler ile işletiyorduk. Soçi Mutabakatı’nı bile koruyamayanlar, Sevr’i yırtıp atanlara, Hatay’ı Misakımilli’ye katanlara dil uzatamazlar. Bir Trump’ın, bir Putin’in ayağına gidenler, tüm dünyayı ayağına getiren Mustafa Kemal’e dil uzatamazlar.