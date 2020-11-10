‘Albayrak’ın görevden af talebi kabul edildi’

Albayrak, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma talebinde bulunmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün AK Parti MYK toplantısının ardından konuya ilişkin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme, Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi takdirini uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır” dedi.

Ardından dün akşam İletişim Başkanlığı’ndan ‘Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Görevden Af Talebine İlişkin Kamuoyu Açıklaması’ başlıklı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız kabinesini kurarak, milletimizin takdirine sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız,10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis’te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66’ncı Hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi, 8 Kasım 2020 Pazar akşamı, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Lütfi Elvan atandı

Berat Albayrak’ın ayrılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan Atama Kararında, “Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104’üncü ve 106’ncı maddeleri gereğince atanmıştır” denildi.

İTÜ Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere’de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD’de Delaware Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı. 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi.

24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.