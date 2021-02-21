Albayrak’tan CHP’ye tazminat davası

Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, “Görev süresi boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir bakanın karşılaşmadığı yalan, iftira ve ahlaksız saldırılara maruz kalan Sayın Berat Albayrak görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Algı operasyonu’

Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemlerin, yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “Merkez Bankası’nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir” denildi. Göktaş, Albayrak’ın “itibarına yönelik ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifadeler” nedeniyle CHP’ye 500 bin TL’lik tazminat davası açacaklarını duyurarak, “Davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır” dedi.

CHP dahil bazı çevrelerin algı operasyonu yapmak istediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sayın Albayrak, gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri boyunca attığı her adımda, izlediği her politikada bu ülkenin insanının, esnafının, çiftçisinin, zanaatkârının ve sanayicisinin yanında olmuştur. Terör örgütlerinin saldırılarına, uluslararası baskılara, küresel krizlere ve Kovid pandemisi gibi tarihi zorluklara rağmen Sayın Albayrak’ın görev dönemlerinde atılan adımlar Karadeniz’de tarihi gaz keşfiyle, pandemiye rağmen düşen faizlerle, esnafa, sanayiciye verilen güçlü destekler ile ve tüm uluslararası otoriteleri şaşırtan rekor büyüme rakamlarıyla meyvelerini vermiştir. Yakın gelecekte daha da verecektir.”