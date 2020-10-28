MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Alçak karikatüre sert tepki: Hastalıklı zihniyet
ABONE OL
28.10.2020 - 07:00 |

Alçak karikatüre sert tepki: Hastalıklı zihniyet

Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ahlaksız kapağına siyasilerden ve sosyal medyadan tepki yağdı.

Alçak karikatüre sert tepki: Hastalıklı zihniyet

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün kandil mi, bugün ne kandili? (28 Ekim 2020 Çarşamba)

Bugün kandil mi, bugün ne kandili? (28 Ekim 2020 Çarşamba)

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

PKK’lı teröristlerin ‘paramotor’ oyunu

PKK’lı teröristlerin ‘paramotor’ oyunu

Sıradaki Haber