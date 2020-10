'Aşılmayacak hiçbir sorunumuz yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin aşılamayacak hiçbir sorunu olmadığını belirterek, “Şunu herkes çok iyi bilsin ki, bu ülkenin en büyük güvencesi CHP’dir” dedi.



Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’nin açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in 97. yılında herkesin heyecanlı olduğunu ancak heyecanın arka planında, “Ne olacak bu memleketin hali” sorusunun yattığını söyledi. Eğitimden sosyal yaşama, dış politikaya kadar Türkiye’de her alanda sorunlar yaşandığını belirten Kılıçdaroğlu, kimsenin karamsarlığa kapılmamasını istedi. Kılıçdaroğlu, “Bilgiyle, kararlılıkla, inançla, birikimle Türkiye’nin aşılmayacak hiçbir sorunu yoktur. Şunu herkes çok iyi bilsin ki bu ülkenin en büyük güvencesi CHP’dir. Bütün sorunları aşacağız, inançla, kararlılıkla, yaşlısıyla genciyle kadınıyla erkeğiyle aşacağız” dedi.



Kılıçdaroğlu, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı’nın, ‘benimle konuşsun’ çağrısını bir davet olarak yorumluyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Eğer bir ülkede yüzlerce çocuk yatağa aç giriyorsa, çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir baba varsa, Kübra bebek açlıktan ölmüşse ve siz kalkıp ‘Fransız mallarını boykot edin’ diye çağrı yapıyorsanız önce topluma örnek olacak kişiler sizlersiniz. Bir kişiyi hedef almış değilim. Sadece devleti yönetenlerin Türkiye’ye örnek olmaları gerektiğine dikkati çektim.



‘Ben hazırım’



“Ben seninle zaten her zaman konuşmaya hazırım” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendine güveniyorsan, mangal gibi yürek varsa, eğer dünyaya meydan okuyorsan bir de bana meydan oku kardeşim. Yüreğin, cesaretin varsa beraber tartışalım. Türkiye’nin gerçeklerinden koptular, Türkiye’nin hangi koşullarda olduğunu bilmiyorlar. Dolar almış başını gidiyor. Devleti yönetenler her açıdan, kendileri ve aileleri, örnek olmak zorunda. Siz açlıktan çocuklar ölürken 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız ben buna vicdani olarak da insani olarak da isyan ederim ve isyan ediyorum. ‘Efendim, niye böyle söylüyorsun?’. O insanların hakkını, hukukunu savunacak birisi lazım, o da benim. Çağrı yapıyorsun, vatandaşın Fransız mallarını alacak parası var mı, düşündün mü sen bunu?” Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği, “askıda ekmek” uygulamasını doğru bulduğunu çünkü evine ekmek götüremeyen insanlar olduğunu söyledi.



‘Millete başvurmaktan korkmamak lazım’



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin ilanının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla Ulus’taki Birinci Meclis’i ziyaret etti. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları ve kucaklaşmaların yaşandığını, cumhuriyet ilan edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet’in ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi, bedel ödemişlerdi, arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi ve dolayısıyla cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir” diye konuştu.





İlk Anayasa’da yazıldığı şekliyle “Hakimiyet bilakayıduşart milletindir” ifadesinin aslında Cumhuriyet’in getirdiği güzel bir kavram olduğunu, halkı her şeyin üstünde tutma anlamına geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu binayı bugün gezdim. İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede, 1921 Anayasası’nda yazıldığı gibi hakimiyet bilakayıduşart milletin olacaksa, milletten korkmamak lazım, milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini, beklentilerini siyaset kurumunun dinlemesi, bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Bu sözleri “erken seçim çağrısı” olarak da yorumlanan CHP lideri, şöyle devam etti: “Zor günlerden geçiyoruz. Ama şundan bütün milletimin emin olmasını isterim; bu ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek, barış içinde bütün zorlukları aşmıştır, biz de aşacağız ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bina bizim için çok değerli. İçeride cumhuriyeti kuranlar bugün aramızda yoklar. Onların her birisine tek tek şükranlarımızı sunuyoruz. Rahmet diliyoruz. Onlar gerçekten de bizi biz yapan değerlerdir. O değerlere sahip çıkmak da bizim görevimiz.”









‘Ankara kültür kenti olmalı’



Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katıldığı törenle açıldı. Kılıçdaroğlu, “Baraj belki bugün görevini yapamıyor ama neden burada Çubuk Barajı konserleri yapılmasın. Ankara’nın bir kültür, müzik ve sanat kenti olmaya ihtiyacı var. Mansur Yavaş’ın bunu başaracağına inanıyorum” dedi.