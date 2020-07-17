Askeri Torba yasalaştı! Rütbe yaş hadleri uzatıldı

Yasa şu düzenlemeleri öngörüyor:

- Astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

- Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş hadleri nedeniyle TSK’dan erken ayrılma durumlarının önüne geçilecek. Bu personelin, daha uzun süre istifade edilmesi amacıyla rütbe yaş hadleri artırılacak. Söz konusu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.

- Görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde personel, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.

- General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma Bakanlığı’nda oluşturulacak Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanı’nın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdürü’nden oluşacak.

- General ve amiraller hakkında disiplin tahkikâtını bakanlık yapacak.

‘DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU’ KURULACAK

Kovid-19 salgını nedeniyle iş akitlerinin feshedilmesi düzenlemesinin 2021 Haziran ayına kadar uzatılmasına olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife eklenen maddeyle, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.