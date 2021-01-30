30.01.2021 - 07:00 |
‘Asla peşlerini bırakmayacağız’
Diyarbakır’da, çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan 196 ailenin sürdürdüğü oturma eyleminde 515’inci gün geride kalırken, ailelerin önünde eylem yaptığı HDP İl Başkanlığı dün “tadilat” gerekçesiyle boşaltıldı. Parti çalışmalarının Yenişehir İlçe Başkanlığı’nda yürütüleceği öğrenildi. Binanın boşaltılması, evlat nöbetindeki ailelerin tepkisine neden oldu
Diyarbakır’da, 2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, HDP’lilerin anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp, kaçtığını savunarak “Nereye giderlerse gitsinler, kesinlikle biz bunların peşini bırakmayacağız. HDP yöneticileri ‘Biz tadilat nedeniyle kapattık’ diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kaçtılar çünkü biz çocuklarımızı istiyoruz” dedi.
HDP binasından yüzlerce battaniye çıktığını belirten Aydın şöyle devam etti: “O battaniyeler neden çıktı? Bizim çocuklarımızı kaçırarak, getirip HDP’de yatırdıktan sonra dağa götürüyorlar. Yüzlerce battaniyenin ne işi var burada? Çocuklarımızı burada yatırıyorlardı.”
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