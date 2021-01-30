‘Asla peşlerini bırakmayacağız’

Diyarbakır’da, 2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, HDP’lilerin anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp, kaçtığını savunarak “Nereye giderlerse gitsinler, kesinlikle biz bunların peşini bırakmayacağız. HDP yöneticileri ‘Biz tadilat nedeniyle kapattık’ diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kaçtılar çünkü biz çocuklarımızı istiyoruz” dedi.



HDP binasından yüzlerce battaniye çıktığını belirten Aydın şöyle devam etti: “O battaniyeler neden çıktı? Bizim çocuklarımızı kaçırarak, getirip HDP’de yatırdıktan sonra dağa götürüyorlar. Yüzlerce battaniyenin ne işi var burada? Çocuklarımızı burada yatırıyorlardı.”