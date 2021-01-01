Ateşkesi ihlal etme yanlışından dönün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ’da ateşkesi koruyacak Mehmetçiğe başarılar dileyerek, “Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir” dedi. Ermenistan’a uyarıda bulunan Erdoğan, “Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Azerbaycan’a giderek, Türkiye-Rusya Ortak Merkezi’nde görev alacak Mehmetçik ile bir araya geldi. Azerbaycan EDOK Komutanlığı’na düzenlenen askeri törende, Akar’ın telefonla bağlantı kurduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk askerlerine hitap etti. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarını ileten Erdoğan, şunları söyledi:

‘Gurura ortak olduk’

“Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer, Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Azadlık Meydanı’nda 10 Aralık’ta düzenlenen zafer töreninde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduk. Sizin oradaki mevcudiyetiniz, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan’ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum.”

Ermenistan’a uyarı

“Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum” diyen Erdoğan mesajında şunları kaydetti: “Türk askeri ölürsem şehit, kalırsam gazi inancı ile ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında en başta da Azerbaycan’da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirecektir. Suriye’den Libya’ya, Somali’den Kosova’ya, Afganistan’dan Katar’a kadar pek çok yerde barışın, huzurun, istikrarın korunması için mücadele eden tüm askerlerimize başarılar diliyorum.”

‘Ortak Merkez için hazırız’

Milli Savunma Bakanı Akar, törendeki konuşmasında sahnede yer alan panodaki yazıları işaret ederek “Her şey açık ve net, Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ebedidir, sarsılmaz. Bunu herkesin kafasına yazması lazım, kimse unutmasın, kimse yanlış hesap yapmasın” dedi.

Ateşkesi gözetlemek için kurulan Ortak Merkez’e değinen Akar şunları kaydetti:

“Ortak Merkez’den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ayrıca EYP ve mayınların bulunması, bunların etkisiz hale getirilmesi, bunların masum insanlara zarar vermemesi için de elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz.”

Akar ve beraberindekiler, tören öncesinde Türkiye-Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisini gezdi. Sergide, Akar’ın Azerbaycan’a daha önceki ziyaretleri sırasında çekilen bir fotoğraf dikkati çekti. Fotoğrafta yer alan Tankçı Yüzbaşı Valeh Mamiyev’in harekat sırasında şehit olduğu ve cebinden Akar ile çekilen söz konusu fotoğrafın çıktığının ifade edilmesi Akar’ı duygulandırdı. Akar’ın davetlisi olarak Bakü’ye gelen sanatçılar Azerin, Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan ise mini konser verdi.