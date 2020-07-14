Atina’ya Ayasofya tepkisi: Yunanistan hiç konuşmasın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ayasofya UNESCO’nun listesinde, ‘Acaba korunacak mı?’ deniyor. Tabii ki korunacak. Yunanistan ‘Bu bize karşı, insanlığa karşı provokasyondur’ diyor. Avrupa’da camisi bulunmayan tek başkent Atina’dır. Bu konuda hiç konuşmaması gereken Yunanistan’dır” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik’in açıklamaları özetle şöyle:

ÜSTÜNE ÖRTEMEZLER: (Avrupa Parlamentosu’nda Fransız Parlamenter Mariani’nin Erdoğan’ı “Avrupa medeniyetinin düşmanı” olarak tanımlaması) Toplu mezarların Avrupa medeniyetinin neresine düştüğünü bu parlamentere hatırlatmak isterim. Fransa Cumhurbaşkanı, Cunmhurbaşkanımızı hedef alarak oradaki toplu mezarların üstünü örtemez. Türkiye’nin bu konuda vereceği hiçbir hesap yoktur. Kendisinin sömürge geçmişiyle bir kez daha hesaplaşmasını hatırlatıyoruz.

WAYFAIR AÇIKLAMASI: Sosyal medya hesaplarında, bir alışveriş sitesi üzerinden kaçırılmış çocukların pazarlandığına dair gündem oldu. Pek çok arkadaşımız bu konunun incelenmesi gerektiğini söylediler. Çocukların isimleri verilerek yüksek fiyatlara satılıyor. Birileri bunun istismar mekanizması olduğuna dair kanaate varmış. Güvenlik birimlerimiz bu konuyu inceleyecektir.

İLHAM KAYNAĞI OLUYOR: Danıştay’ın verdiği karar ve Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile Ayasofya 86 yıl sonra yeniden açıldı. Bu kararın çıkması kuşkusuz egemenlik haklarımızın doğal bir neticesidir. Türkiye kendi mülkiyetinde olan mekânı nasıl kullanacağına kendisi karar verdi. Yabancı devletlerin eleştirilerini anlıyorum. Fakat Türkiye içinden tutup da yabancı devletlerin argümanları üzerinden temellendirmelerin çok yakışıksız olduğunu söyleyebilirim. Birisi çıkıp Avrupa’daki camilerin başına bir şeyler gelebilir diyerek Avrupa’daki faşistlere ilham kaynağı oluyor. Bir profesör bunun Türkiye’nin kurucu liderleriyle hesaplaşmak olarak söylüyor, bu kadar sığ bir düşünce olabilir mi?

AYASOFYA O LİSTE İLE ŞEREFLENMEZ: Ayasofya UNESCO’nun listesinde. ‘Acaba korunacak mı?’ deniyor. Tabii ki korunacak. Yurtdışından, yurt içinden gelecek herkesin ziyaretine açık olacak. Oradaki fresk ve ikonalar korunacak. Işık ya da perdeyle kapatılacak, namaz vakti bittikten sonra tekrar görülebilecek. Yunanistan ‘Bu bize karşı, insanlığa karşı provokasyondur’ diyor. Avrupa’da camisi bulunmayan tek başkent Atina’dır. Bu konuda hiç konuşmaması gereken Yunanistan’dır. Kültürel miras listesinden biz Ayasofya’nın kesinlikle çıkarılacağını düşünmüyoruz. Birileri bununla bizi korkutuyorsa, kültürel miras listesiyle Ayasofya şereflenmez. O miras listesi Ayasofya ile şereflenir. Ayasofya’nın şereflenmeye ihtiyacı yoktur.