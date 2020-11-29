Avrupa aklıselim içinde davranmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda kabul edilen kapalı Maraş ve Kıbrıs meselesine ilişkin tasarıyla ilgili, “Söz konusu karar, içerdiği suçlamalar ve hasmane tutumla Türkiye’yi hedef almakta ve Kıbrıs Türk halkının iradesini daha önce de birçok kez olduğu gibi görmezden gelmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, AP Genel Kurulu’nun, Türkiye ile ilişkilerine ve yapıcı gündeme zarar veren adımlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti. Şentop, şunları kaydetti:

‘Görmezden geliyor’

“Söz konusu karar, içerdiği suçlamalar ve hasmane tutumla Türkiye’yi hedef almakta ve Kıbrıs Türk halkının iradesini daha önce de birçok kez olduğu gibi görmezden gelmektedir. Kararda Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına yönelik bir çağrının yapılması ise AB’nin Türkiye ile arasına mesafe koymak için yeni gerekçeler yaratmaya çalıştığı izlenimi edinmemize sebep olmuştur. Kıbrıs’ta yaşanan sorunların en önemli müsebbibinin bizzat AB olduğu tartışmasız bir gerçektir.”

Şentop, AP’nun kapalı Maraş hakkında yaptığı değerlendirmelerin Avrupalı siyasilerin gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Şentop, şöyle devam etti:

“Rum Yönetimi tarafından yapılacak manipülasyona da ne kadar açık oldukları ifşa olmuştur. Maraş üzerinde yapılacak tasarruflarda tek söz sahibi, Maraş üzerindeki egemenliği tartışmasız olan KKTC yönetimidir. KKTC tarafından alınan kararla yeniden açılan Maraş’ta, Kıbrıslı Rumların meşru hakları da gözetilecek, bu karar iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bir fırsat olacaktır.”

‘Temelsiz iddialar’

“Türkiye, AB’nin bir parçası olmak için niyet ve irade ortaya koyarken AP’nin aldığı yersiz kararlar, maalesef ilişkilere gölge düşürmektedir.

Türkiye-AB ilişkilerinin, AB üyesi bazı ülkelerin münferit menfaatlerine ve temelsiz iddialarına odaklanan kararlara ve ön yargılarına kurban edilmeden hakkaniyet çerçevesinde ele alınması ve Avrupa’nın aklıselim içinde davranması en içten temennimizdir.

Son olarak, buna benzer kararların Türkiye’yi ve KKTC’yi egemenlik haklarını kullanmaktan alıkoyamayacağının, tehdit dilinin tarafımızca kabul edilemez olduğunun kayda geçirilmesini dileriz.”

Açılışa da katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni’ne de katıldı. Meclis Başkanı, burada yaptığı konuşmada, memlekete eserler kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.