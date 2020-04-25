25.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
AYK ve TTK’ya başkan ataması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ı atadı. Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu da vekaleten yürüttüğü Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) Başkanlığı’na asaleten getirildi.
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Prof. Yaramış, 1968 Çorum İskilip doğumlu. A.Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2014’te profesör oldu. Bir süre Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar Şubesi’nin yönetiminde görev aldığı belirtilen Yaramış, TTK’nın resmi internet sayfasındaki bilgiye göre 20 Nisan’da görevine başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı’nı vekaleten yürüten Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’nun asaleten ataması da gerçekleştirildi.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.