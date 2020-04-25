AYK ve TTK’ya başkan ataması

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Prof. Yaramış, 1968 Çorum İskilip doğumlu. A.Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2014’te profesör oldu. Bir süre Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar Şubesi’nin yönetiminde görev aldığı belirtilen Yaramış, TTK’nın resmi internet sayfasındaki bilgiye göre 20 Nisan’da görevine başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı’nı vekaleten yürüten Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’nun asaleten ataması da gerçekleştirildi.