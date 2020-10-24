AYM kararına uyulmalıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu’yla ilgili karara ilişkin, “Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları bağlayıcıdır. Bireysel başvuru kararları da bu anlamda bağlayıcıdır” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Enis Berberoğlu ile kararın sorulması üzerine Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin başvurudan yaklaşık 21.5 ay sonra karar verdiğini anımsattı. Şentop, şöyle devam etti: “Anayasa Mahkemesi karar verdi, bununla ilgili olarak ihlal kararını verdi sonuçta. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bireysel başvuru kararları da bu anlamda bağlayıcıdır.”

‘Yargıtay gibi bağlayıcı’

Anayasa Mahkemesi kararının da usul ve süreç bakımından eleştirilebilecek yönleri olduğunun altını çizen Şentop, “Bu kadar uzun sürmesi kararın, ilk derece mahkemesine mi gönderilmeliydi tartışmaları yapılabilir ama sonuçta Anayasa Mahkemesi’nin kararı da aynı Yargıtay’ın kararı gibi bir karar ve bu karar da bağlayıcı bir karardır. Dolayısıyla bu karara gerek anayasa gerekse Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna göre muhatapların uyması gerekir. Bence ilgili mahkeme, hangi mahkeme ilgili ise muhatap ise bu karara uymalıdır. Anayasa Mahkemesi’nin kararının yorumlanması, değerlendirilmesi veya değiştirilmesi, bozulması, iptali gibi bir müessese yok bizim hukuk sistemimizde” ifadelerini kullandı.