AYM’den ‘yeniden yargılama’ vurgusu

Yüksek Mahkeme, sözkonusu gerekçeli kararında “AYM tarafından ihlâl kararına bağlı olarak yeniden yargılama kararı verildiğinde ilgili mahkemenin yeniden yargılama sebebinin varlığını kabul hususunda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Mahkemenin yasal yükümlülüğü, ilgilinin talebini beklemeksizin AYM’nin ihlâl kararı nedeniyle yeniden yargılama kararı vererek devam eden ihlâlin sonuçlarını gidermek üzere gereken işlemleri yerine getirmektir” vurgusu yaptı. Kararda, bireysel başvuru kapsamında bir temel hakkın ihlâl edildiğine karar verildiği takdirde temel kuralın, ihlâlden önceki duruma dönülmesinin sağlanması olduğuna işaret edildi.