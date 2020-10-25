25.10.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
AYM’den ‘yeniden yargılama’ vurgusu
Eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlâli kararı vermesine rağmen önce yerel mahkemenin yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmesi, karara ilişkin itiraz başvurusu yapılan üst mahkemenin de topu istinafa atmasının yankıları sürerken AYM’nin bir başka dosyanın gerekçesinde yer verdiği “yeniden yargılama zorunluluğuna” yönelik ifadeler dikkati çekti.
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
Yüksek Mahkeme, sözkonusu gerekçeli kararında “AYM tarafından ihlâl kararına bağlı olarak yeniden yargılama kararı verildiğinde ilgili mahkemenin yeniden yargılama sebebinin varlığını kabul hususunda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Mahkemenin yasal yükümlülüğü, ilgilinin talebini beklemeksizin AYM’nin ihlâl kararı nedeniyle yeniden yargılama kararı vererek devam eden ihlâlin sonuçlarını gidermek üzere gereken işlemleri yerine getirmektir” vurgusu yaptı. Kararda, bireysel başvuru kapsamında bir temel hakkın ihlâl edildiğine karar verildiği takdirde temel kuralın, ihlâlden önceki duruma dönülmesinin sağlanması olduğuna işaret edildi.