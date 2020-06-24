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24.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AYM’nin Demirtaş kararına sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin, “Vicdanları sızlatmıştır” dedi.

AYM’nin Demirtaş kararına sert tepki

Bahçeli, Twitter hesabından yayınladığı mesajında Türkiye’nin 15 Temmuz’da dar kadrolu ve asker kisvesine bürünen hain FETÖ tarafından işgal edilmek istendiğini hatırlatarak şöyle devam etti: “O meşum ve melun gece ilk günkü etkisini milli vicdanda hala korumaktadır. Darbeci teröristler tarafsız ve objektif Türk mahkemeleri önünde hesap vermişlerdir. Zaman ve süreç içinde FETÖ ile ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir. Hüviyetlerini milletimizin açıkça bildiği bu şahıslar ‘hakkı yenmiş mağdurlar’ olarak gösterilmişlerdir.”Bahçeli, Demirtaş’la ilgili olarak “En son, terörist (Selahattin) Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkücü Mustafa Türköne’nin şehadetinin 41’inci yıl dönümü olduğunu anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti: “21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtaz’er Türköne ise cezaevindedir. Mümtaz’er Türköne’yi öğrencilik yıllarından tanırım. Mümtaz’er Türköne’nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir. Dileğim bir haksızlık varsa acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak’ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir.”

 

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