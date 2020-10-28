AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

Anayasa Mahkemesi, AK Parti, CHP ve MHP'nin 2015 yÄ±lÄ± kesin hesap incelemelerinde, partilerin kesin hesaplarÄ±nda gÃ¶sterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamÄ±nÄ±n eldeki bilgi ve belgelere gÃ¶re, doÄŸru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduÄŸu sonucuna vardÄ±.Â

YÃ¼ksek Mahkeme, CHP'nin 2014 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin kesin hesap incelemesinde iseÂ kanuna uygun olmayan toplam 45 bin 614 lira 2 kuruÅŸ gider karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± parti mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verdi. Partinin Hazine'ye irat kaydedilen dÄ±ÅŸÄ±nda kalan 2014 yÄ±lÄ± gelir ve giderlerinin doÄŸru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduÄŸu belirtildi.Â

Kararda, Hazine'ye aktarÄ±lmasÄ± gereken 45 bin 614 lira 2 kuruÅŸluk farkÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± da yer aldÄ±.Â

Buna gÃ¶re, personele verilen avanslarÄ±n dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ inceleyen Anasaya Mahkemesi, 2014 yÄ±lÄ± iÃ§inde 6 personele 12 bin 736 liralÄ±k avans verildiÄŸini belirledi.

Siyasi partilerin Ã¼yelerine borÃ§ veremeyecekleri, verilen avans miktarÄ±nÄ±n takip eden maaÅŸ Ã¶demesinden mahsup edilip edilmediÄŸinin kontrolÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸi belirtilen kararda,Â borÃ§ verilen personel listesindeki bir kiÅŸiye verilen avansÄ±n, icra dosya hesabÄ±na gÃ¶nderilen tutar olduÄŸu ancak listede yer alan diÄŸer kiÅŸilere yÃ¶nelik bÃ¶yle bir tespit yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Kararda, "DiÄŸer kiÅŸilere yÃ¶nelik avans uygulamasÄ±nÄ±n yasal Ã§erÃ§evesinden uzaklaÅŸarak faizsiz kredi uygulamasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi parti kaynaklarÄ±nÄ±n kanuna aykÄ±rÄ± kullanÄ±mÄ± anlamÄ±na gelmektedir. Bu nedenle 10 bin 236 lira 47 kuruÅŸ gider karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± parti mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Hazine'ye irat kaydedilmesi gerekir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

HEYKELTRAÅž Ã–DEMESÄ°

Yine 2014 yÄ±lÄ± kesin hesap incelemesinde, CHP tarafÄ±ndan bir heykeltraÅŸ ile imzalanan sÃ¶zleÅŸmede bedel 80 bin lira olarak dÃ¼zenlenmesine raÄŸmen faturada 110 bin 785 lira 54 kuruÅŸ Ã¶deme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±. Kararda, bu nedenle sÃ¶zleÅŸme hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸi Ã¶denmesi gereken tutardan fazla yapÄ±lan 30 bin 785 lira 54 kuruÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± parti mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Hazine'ye aktarÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi bildirildi.Â

Ä°ncelemede ayrÄ±ca bazÄ± misafirlere ait yemek giderlerinin parti bÃ¼tÃ§esinden Ã¶dendiÄŸi, bu nedenle parti tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi adÄ±na yapÄ±lmayan 730 lira tutarÄ±ndaki harcama karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± parti mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da Hazine'ye irat kaydedilmesi gerektiÄŸi ifade edildi.Â

AyrÄ±ca Ä°zmir Ä°l TeÅŸkilatÄ±nÄ±n kesin hesap cetvelindeki giderler toplamÄ± ile iÅŸletme defterinde kayÄ±tlÄ± giderler toplamÄ± arasÄ±nda 1195 lira 20 kuruÅŸ farka iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan bu tutarÄ±n,Â parti adÄ±na seyahat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair belgi bulunmayan 710 liralÄ±k seyahat faturasÄ± tutarÄ±nÄ±n ve ayrÄ±caÂ akaryakÄ±t gideri olarak fatura yerine sadece Ã¶deme kaydedici cihaz fiÅŸi ibraz edilen 1601 lira 81 kuruÅŸluk gider karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± parti mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Hazine'ye irat kaydedilmesi gerektiÄŸi belirtildi.Â Ä°ade alÄ±nÄ±rken faturaya sehven 10 bin lira yerine 10 bin 355 lira yazÄ±lmasÄ± nedeniyle 355 liranÄ±n da Hazine'ye aktarÄ±lmasÄ±na karar verildi.Â

BÃ¶ylece CHP'nin 2014 yÄ±lÄ± kesin hesap incelemesinde, toplamÂ 45 bin 614 lira 2 kuruÅŸluk parti mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ Hazineye aktarÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi tespiti yapÄ±ldÄ±.Â

DÄ°ÄžER PARTÄ°LERÄ°N KESÄ°N HESAP Ä°NCELEMELERÄ°

Anayasa Mahkemesi ayrÄ±ca Millet ve Adalet Partisinin 2016, Devrimci Ä°ÅŸÃ§i Partisinin 2016, KÃ¼rdistan Sosyalist Partisinin 2016, Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2016, Sosyalist EmekÃ§iler Partisinin 2016, 2017, 2018 yÄ±llarÄ±, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Sosyalizm Partisinin 2016, Demokratik BÃ¶lgeler Partisinin 2016, BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye Partisinin 2016, Merkez Partisinin 2016, Anavatan Partisinin 2015, Saadet Partisinin 2016 ve Ã–nce Ä°nsan Partisinin 2017 yÄ±llarÄ±na aitÂ kesin hesaplarÄ±nÄ± inceledi.Â

Ä°nceleme sonucu, bu partilerin kesin hesaplarÄ±nda gÃ¶sterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamÄ±nÄ±n eldeki bilgi ve belgelere gÃ¶re, doÄŸru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduÄŸu belirlendi.Â