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25.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘AYM’ye uymayan hakimlere suç duyurusunda bulunun’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden sonra 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında oy birliğiyle verdiği “milletvekilinin hakkının ihlal edildiği”ne dair kararını tanımamasına tepki gösterdi.

‘AYM’ye uymayan hakimlere suç duyurusunda bulunun’

“Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak anayasayı ihlaldir, anayasayı tağyir, tebdil ve ilgaya teşebbüs suçudur” diyen Öztrak, şöyle devam etti: “Bu tanımama kararları Anayasa’nın ve milletvekilleri ile TBMM’nin hukukunun hakimler tarafından ihlalidir. Bu hem Anayasa’ya hem de milli iradeye ve millet iradesinin tecelli ettiği TBMM’ye karşı darbe teşebbüsüdür. 15 Temmuz’da Gazi Meclis’e bomba atan hainlerin teşebbüsünden farklı değildir. Karar milletvekili dokunulmazlığıyla ilgilidir. Bu mesele partiler üstü ele alınmalıdır. Çağlayan Adliyesi’nde bazı hakimlerin milletin meclisinin hukukuna saldırısı, yol olmadan önlenmelidir. TBMM Başkanı’nı bu hakimlerle ilgili HSK’ye suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Yine Meclis Başkanı’na konuyu milletvekillerine ya da muhalefet partilerine havale etmeden, Meclis’in hukukuna yeni darbeleri önleyecek yasa değişikliği teklifini hızla Meclis’e getirmesini öneriyoruz, bunu bekliyoruz.”

 

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