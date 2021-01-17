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17.01.2021 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

AYM’ye yeniden tazminat başvurusu

Davutpaşa’da 31 Ocak 2008 tarihinde, bir iş merkezinde 21 kişinin öldüğü, 117 kişinin ise yaralandığı patlamada 21 yaşındaki oğullarını kaybeden C. ailesi açtıkları 140 bin TL’lik tazminat davasında tazminat düşük gelince Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM’ye yeniden tazminat başvurusu
ELİF ALTIN İstanbul

Zeytinburnu Davutpaşa’da maytap ve tehlikeli maddeler imal eden bir iş merkezinde meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetmişti. O patlamada C. ailesinin oğlu 22 yaşındaki M.C. de can vermişti.  Olayın ardından aile Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Boğaziçi Elektrik A.Ş.’ye tazminat davası açtı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 93 bin 173 TL tazminata hükmetti. Bunun üzerine aile, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Sunulan dilekçede, “Müteveffanın annesi, babası ve kardeşi için öngörülen tazminat miktarı düşük kalmıştır. Belirlenen miktar ile başvurucuların uğradığı zararlar arasında orantısızlık bulunduğundan  başvurunun kabulü, hak ihlallerinin tespiti, bu ihlallerin ve tazminat taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep ederiz” denildi.

 

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