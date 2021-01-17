AYM’ye yeniden tazminat başvurusu

Zeytinburnu Davutpaşa’da maytap ve tehlikeli maddeler imal eden bir iş merkezinde meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetmişti. O patlamada C. ailesinin oğlu 22 yaşındaki M.C. de can vermişti. Olayın ardından aile Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Boğaziçi Elektrik A.Ş.’ye tazminat davası açtı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 93 bin 173 TL tazminata hükmetti. Bunun üzerine aile, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Sunulan dilekçede, “Müteveffanın annesi, babası ve kardeşi için öngörülen tazminat miktarı düşük kalmıştır. Belirlenen miktar ile başvurucuların uğradığı zararlar arasında orantısızlık bulunduğundan başvurunun kabulü, hak ihlallerinin tespiti, bu ihlallerin ve tazminat taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep ederiz” denildi.