Azerbaycan’a destek vermek her onurlu devletin vazifesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak tüm kalbimiz ve imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında basın açıklaması yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ZİNCİRLERİ KIRIYORUZ: Özellikle son 10 yılda bölgemizde yoğunlaşan kriz ve çatışma alanlarına baktığımızda Türkiye’nin tam manasıyla bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Kafkasya’dan Balkanlara, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar uzanan bu kuşatma projesinde asıl hedefin Türkiye olduğu çok açıktır. Türkiye güçlü bir şekilde ayakta kaldığı müddetçe bölgedeki diğer hiçbir senaryonun orta ve uzun vadede başarı şansı olmadığını, bizim kadar bu oyunu tezgahlayanlar da biliyor. Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Çevremizdeki kuşatmanın zincirlerini birer birer kırıyoruz.

İNSANLIĞIN YÜZ KARASI: Bölgedeki en önemli hadiselerden biri de işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına karşı yeniden başlattığı saldırıların ardından yaşanan gelişmelerdir. Uluslararası toplum Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir bölümü Ermeniler tarafından işgal edilirken bu alçaklık karşısında sessizliğe bürünmüştür. İnsanlığın yüz karası katliamlar gerçekleştirilmiştir. Ermenilerin çocuk kadın erkek demeden yaptıkları ve övünçle anlatmaktan çekinmedikleri katliamları da cezasız bırakılmıştır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ABD-Fransa-Rusya tarafından oluşturulan Minsk grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe terk edildi. Kardeş Azerbaycan halkı yıllarca hem işgalin hem kayıplarının acısı ile yaşadı. Ermenistan geçmişte işlediği cürümlerin bedelini ödememiş olmanın şımarıklığı ile yeniden Azerbaycan topraklarına saldırınca bu defa hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Azerbaycan ordusu hızla harekete geçti. Karabağ’daki pek çok yer işgalden kurtarıldı. Türkiye olarak tüm kalbimiz ve imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu söylüyoruz.

HAYDUT DEVLET ÇOK FAZLA: Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir. Dünya haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir. Maalesef özellikle bizim bölgemizde haydut devlet sayısı oldukça fazla. İsrail’den Kıbrıs Rum Kesimine ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler hem kendi vatandaşlarına zulmediyor hem de dünyanın istikrarını bozuyor. Küresel güçlerin eteği altına saklanarak insanlığın başına adeta bela olan bu devletlerin kullandıkları yöntemlerin devri artık kapanıyor. Dünya bu zulmü daha fazla taşıyamaz.

ZAFERE KADAR: Türkiye elindeki imkanları bu haksız, hukuksuz çirkin ve kanlı oyunları bozmakta kararlıdır. Bunun için BM’de ‘Dünya beşten büyüktür’ diyoruz. Suriye’den Libya’ya kadar nerede mazlum varsa kapımızı kalbimizi açıyoruz. Bunun için gerektiğinde yedi düvele meydan okuma pahasına hakkın yanında yer alıyoruz. Azerbaycan’ın Karabağ’ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde yaptığımızda bundan ibaret. Karabağ meselesinin bu şekilde çözüme kavuşması hem tarihin hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin icabıdır. Aksi takdirde bölgedeki huzursuzlukların ve çatışmaların bitmesi mümkün değildir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize gazanız mübarek olsun diyor kutlu mücadelelerinde zafere kadar yanlarında olduğumuzu tekrarlıyorum.

Doğu Akdeniz’de NATO inisiyatifini destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul 1 saat sürdü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan’ın, Stoltenberg’i kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Yunanistan’ın tüm menfi davranışlarına rağmen Doğu Akdeniz’de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini en başından beri desteklediklerini ifade etti.

‘Zehirliyor’

Tüm bölgenin ve Avrupa’nın güvenlik ve istikrarı adına, mülteci kriziyle adeta tek başına mücadele eden Türkiye’nin, Libya’da da dengenin yeniden tesisi için samimi çaba gösteren tek NATO müttefiki olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem kendisinin hem de müttefiklerinin hak ve çıkarlarını gözettiğini, aynı hassasiyeti ittifak üyelerinden de beklediğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarının Ermenistan’ı işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal, tamamen ve ön koşulsuz çekilmeye çağırdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı NATO müttefiklerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG ile iş birliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini belirtti.