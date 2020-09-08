Bahçeli: Adayımız bellidir O muhterem isim Sayın Erdoğan’dır

Bahçeli “Erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı” tartışmalarına ilişkin yazılı açıklamasında özetle şu mesajları verdi:

MÜFLİS SİYASET İŞPORTACILARI: Türkiye’nin milli bekasını etkileyen dış gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, CHP’nin, HDP’nin, İP’in ve diğer partilerin siyasi polemiklerle vakit geçirmesi Türkiye sevdasından ne kadar mahrum olduklarını tasdik ve teyit etmiştir. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine üç yıllık bir sürenin bulunması bu müflis siyaset işportacıları tarafından bir türlü dikkate alınmamaktadır. Sabah akşam Zillet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bahis açılmakta, erken seçim zorlaması yapılmaktadır... Gül isteyenlerin daha çok fidan dikme çabası beyhude bir gayrettir.

ADAYIMIZ ERDOĞAN: Türkiye terörden dış politikaya, ekonomiden salgın hastalığa kadar varoluş-yok oluş mücadelesi verirken Yunanistan’ın gizli hafiyesi gibi konuşan, yazan, yorum yapan kim varsa zillet çamuruyla kirlenmiştir. Uyduruk ve uydulaşmış parlamenter sistemi güçlendirerek tekrardan uygulama sözü verenler siyaset cahilleri, millete tepeden bakan sonradan görmelerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin gelecek ümidi, sosyal, siyasal ve ekonomik güvencesi, stratejik gücüdür... Cumhur İttifakı’nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

KÜSTAH DAYATMA

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimi yükselten tavrını “Küstah dayatma, savaş dili” olarak nitelendiren Bahçeli, şunları kaydetti: “Yunanistan’ın haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur. Yunanistan’ın neredeyse kumsallarımıza kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir. Gerek Ege’de gerekse de Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızı, kara sularımızı, egemenliğimizin alameti farikası olan her emanetimizi ihlale, inkara veya işgale kakışanlar tarihi yanlışlarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir.