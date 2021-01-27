Bahçeli grup konuşmasında Davutoğlu ve Özdağ’ı hedef aldı: Açıklasak insan içine çıkamazdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve bazı gazetecilere saldırıların MHP ile ilişkilendirilmesine tepki gösteren Bahçeli Özdağ’ın saldırıyı kendisinin organize ettiğini iddia etti. Bahçeli, yeni yılın ilk MHP grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

KENDİLERİ ORGANİZE ETTİ: Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla Milliyetçi-Ülkücü Hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnat, ahlaksız suçlama ve hayasız bir tuzaktır. Hiç kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın. Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip, ‘bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır. Film setlerinde görülebilecek bu numaralar eskimiş, alıcısı da kalmamıştır.

YENİ GÖREV EMRİ: Türkiye’yi gayya kuyusuna çekmek için ülkücüleri suçlu göstermek, Cumhur İttifakı’nda sorun varmış gibi servis etmek, iç huzursuzluk yaratmak için toplumsal hassasiyetlerle oynamak muhtemelen zillet partilerine ulaşmış yeni bir görev emridir. Boğaziçi Üniversite’sinde 24 gündür süregelen eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır.

ÜÇ LİDERE ELEŞTİRİ: Her karışıklığın altında parmak izi bulunan Serok Ahmet’in konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır. Biz onun namertliğini iyi biliriz. Şayet koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak yüzü olmaz, hali kalmazdı. Şiddeti körüklediğimizi iddia edenler sefil birer yalancıdır. Diyeceğim odur ki, Serok Ahmet yalancıdır, yandan çarklıdır. Kemal Kılıçdaroğlu fren tutmamış yalan bataklığına çakılmıştır. İP’in başkanı yalanı maske olarak takalı zaten çok olmuştur.

TÜRKEŞ’E ÖRTÜLÜ YANIT: (Tuğrul Türkeş’in azgın milliyetçilik çıkışı) Doğrudur, milliyetçilik yükselen bir değer olarak cazibesini ve çekim gücünü artıracaktır. Biz Türk milliyetçileri olarak çağın şifrelerini çözerek, kilitlerini kırarak, engelleri aşarak tıpkı Ergenekon’dan çıkar gibi, tıpkı ileriye atılan akıncılar gibi, iman ve iradeyle yolumuza devam edeceğiz.

KÖTÜ SÖZ BUMERANG GİBİDİR: (Kendisine aşı yapan hemşirenin dövüldüğüne ilişkin iddia) Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektöre geçmiş olsun diyorum, bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum. Şaka bir yana, tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Mizahı menfur bir şiddet olarak okuyan, parodi haberi gerçek kabul edip içindeki kin ve öfkeyi seferber eden utanmaz simalar ne kadar da çoğaldı. Uydurma Gülnaz Şırınga haberini gerçek sanıp heyecanla anlatan saygıdeğer sözde gazeteciye diyeceğim şudur; nefret insan sağlığına zararlıdır. Kötü söz sahibine bumerang gibi döner ve hatta rezil eder.



‘HDP’nin kapatılması adalete aykırı değil’



HDP BİNASI HÜCRE EVİ: Hücre evi olan parti binası PKK’nın şehirdeki sığınağı, teröristlerin barınağı haline dönüştürülmüştür. HDP, bir siyasi parti dışında ne varsa odur. Nitekim HDP’nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil’e çıkmaktadır. HDP demek PKK demektir. Altını kalın bir şekilde çizerek diyorum ki, şiddeti ve terörü siyasal bir araç olarak kullanan ve anayasal düzeni yıkmak amacıyla şiddeti ve şiddet kullanmaya dayalı faaliyetleri savunan siyasi partilerin bu çerçevenin dışında tutulması hukuk devletinin vazgeçilmez gereğidir. İşlenen fiillerin ve sonuçlarının ağırlığı dikkate alındığında, HDP’nin kapatılması adalete, hakkaniyete ve milli iradeye aykırılık teşkil etmeyecektir.



Bahçeli, Azerbaycan’ın Şuşa kentinde yaptıracağı okul projelerinin de kabul gördüğünü açıkladı ve projeyi ilk kez gösterdi.



Fotoğraf: Mustafa İstemi