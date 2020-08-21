Bahçeli: Joe Biden CHP’nin üst aklıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD’nin Demokrat Partili Başkan adayı Joe Biden’ın açıklamalarına ilişkin olarak “Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş bir Cumhurbaşkanı’nı devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir” dedi. MHP lideri, yazılı açıklamasında özetle şu mesajları verdi:

TÜRKİYE’NİN EGEMENLİĞİNE SUİKAST TEŞEBBÜSÜ: Biden’ın karanlık mazisi ve karmaşık müktesebatı Türkiye’nin egemenliğine yönelik suikast teşebbüsünün hiç de tesadüfi olmadığını gözler önüne sermiştir. Bahse konu şahsın Obama döneminde ABD’nin Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmesi, son yedi ay içinde Demokrat Parti’den başkan adaylığı seviyesine ulaşması, Türkiye karşıtı sözlerinin ciddiye alınmasını gerektirmektedir. 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde ABD’nin o tarihteki yönetiminin ne kadar tazyik ve tesirinin olduğu bir başka muammalı ve şaibeli tartışma konusudur.

DARBECİLİKTİR: Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanı’nı devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir... İktidar olmak için ruhunu İblis’e bile satmaya hazır köksüz ve kimliksiz devşirmelerin küresel güç merkezlerinde icazet arayışları, Biden kadar tehlikeli bir vaka olarak karşımızdadır.

MUHALEFETİN MESAJI CILIZ VE ÇÜRÜK: Biden’ın bedel ödemesi gerektiğini vurguladığı Cumhurbaşkanımızı ve iktidarını, darbe yerine seçimle devirme çağrısı, bunu ise muhalefeti öncekinden farklı olarak daha güçlendirip destekleme amacı iki tarafı keskin bir bıçaktan farklı değildir. Muhalefet olarak kastettiği malum partilerin bugüne kadar verdiği tepkiler sönük, silik ve etkisizdir. CHP Genel Başkanı’yla birlikte parti sözcülerinin açıklamanın içeriğini değil de zamanlamasını, hükümeti eleştirmeleri Türkiye sevgisinden yoksun bir siyaset köhneliği örneğidir. İşbirlikçi ve kukla HDP ile yine bu ülkenin eline avucuna bakan İP’in ürkek, korkak ve çekimser tavırları ibretlik bir durumdur. Muhalefeti desteklemekten bahseden bir emperyaliste muhalefetin mesajı cılız, çürük ve zorakidir.

NAMUS BORCU: Dostlarıyla iktidar olacağını ilan eden Kılıçdaroğlu’nun, dost kataloğunun hangi sayfasında Biden’in bulunduğunu, bugüne kadar iki tarafın teyit ettiği aracılarla temas kurup kurmadığını açıklaması aziz Türk milletine namus borcudur. Açığa kavuşturulması gereken bir diğer konu ise Cumhur İttifakı’nın karşısında birbirleriyle uzaktan yakından alakası olmayan Zillet İttifakı’nı bir araya getiren menfur el kime ya da kimlere aittir?

SİYASİ TUTSAKLIK: Atatürk’ün kurduğu partinin FETÖ ile PKK’nın çekim alanına kapılması, emperyalizme sessiz kalması, takip ettiği muhalefet stratejisini Türkiye’nin aleyhine icra etmesi bir yanda akıl tutulmasıyla diğer yanda siyasi tutsaklıkla izah edilebilecektir. CHP geçmişini çiğneyip geleceğini haciz ettiren yozlaşmış ve işbirlikçiliğe gömülmüş bir siyaset modelidir. Joe Biden, CHP’nin üst aklıdır. Türkiye’nin bölünme ihalesini açıp pazarlık usulüyle yıkım müteahhitlerine davetiye çıkaran Biden CHP’nin kan bankasıdır.

EMPERYALİZM TETİKÇİSİ KOVBOY: Biden’ın 3 Kasım 2020’de yapılacak ABD Başkanlık Seçimi’ne Türk düşmanlarının desteğini alabilmek için Türkiye’ye meydan okuması aynısıyla ters dönecek, emperyalizmin tetikçisi bu kovboy Allah’ın izniyle mağlup olacaktır.

‘TÜRKİYE TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI’

Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelesi uluslararası hukuka uygundur ve küresel hesapları alt üst etmiş, taşları yerinden oynatmıştır. Yunanistan’ın etrafımızda provokasyona yeltenmesi nafile bir gayrettir. Akdeniz veya Ege’de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bedelini en ağır ödeyecektir... Türkiye kara ve deniz sınırlarını yeri gelirse zor kullanarak savunacaktır.