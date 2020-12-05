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05.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, RTÜK’ün CHP’li Ali Mahir Başarır’ın, Türk ordusuna yönelik “satılmış” ifadesini kullandığı programın yayınlandığı TV kanalına yönelik yaptırımına yönelik tepkilere sert çıktı.

Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir

Bahçeli, “Orduya satılmış diyeni konuşan yok, ancak RTÜK’e saldıran pek çok!” dedi. Bahçeli, Twitter hesabından şu görüşleri dile getirdi:

DURUM GEÇİŞTİRİLDİ: CHP’li milletvekili Türk ordusuna alenen hakaret etmiş, Katar’a satıldığını açıkça ifade ve iddia etmişti... Moderatör, Türk ordusuna ‘satılmış’ diyen işbirlikçi CHP’liye beklenen itirazı yap(a)mamış, cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir. Müteakiben Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili Habertürk adına ne Turgay Ciner’den ne de bir başkasından üzüntü mesajı paylaşılmamıştır.

ÖZÜR İSTENEBİLİRDİ: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır.  CHP milletvekili tarafından orduya düşmanlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebilirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi. Orduya hakaretler bir bir sıralanırken çıtını çıkarmayan şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağlamışlar, ağıtlar yakmışlar, özgürlük cambazlığı sahnelemeye başlamışlardır... Bu faşist bir dayatmadır. Bu namert bir tertiptir...

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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