Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir

Bahçeli, “Orduya satılmış diyeni konuşan yok, ancak RTÜK’e saldıran pek çok!” dedi. Bahçeli, Twitter hesabından şu görüşleri dile getirdi:

DURUM GEÇİŞTİRİLDİ: CHP’li milletvekili Türk ordusuna alenen hakaret etmiş, Katar’a satıldığını açıkça ifade ve iddia etmişti... Moderatör, Türk ordusuna ‘satılmış’ diyen işbirlikçi CHP’liye beklenen itirazı yap(a)mamış, cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir. Müteakiben Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili Habertürk adına ne Turgay Ciner’den ne de bir başkasından üzüntü mesajı paylaşılmamıştır.

ÖZÜR İSTENEBİLİRDİ: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. CHP milletvekili tarafından orduya düşmanlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebilirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi. Orduya hakaretler bir bir sıralanırken çıtını çıkarmayan şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağlamışlar, ağıtlar yakmışlar, özgürlük cambazlığı sahnelemeye başlamışlardır... Bu faşist bir dayatmadır. Bu namert bir tertiptir...