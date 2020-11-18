Bahçeli: Türkiye’nin hızına hız katacak

Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

MARAŞ ZİYARETİ HOPLATTI: Kapalı Maraş’ın sahil kesiminin açılması, bizim de burayı ziyaretimiz konuya muhatap ve müdahil çevrelerin tepkisini çekmiş, bunları adeta hoplatmıştır. Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon çığlığı atan Yunanistan’dan mı izin alacaktık? 46 yıldır kilitli Maraş’ta piknik yapmak için üzüntüsünü paylaşan AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borell’den mi vize isteyecektik? Süreç içinde Kıbrıs Türklüğü’nün uyanışını teşvik edip milli heyecanını kamçılayan, milli davamızı her zeminde cesaretle ve inanmışlıkla savunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs’ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir.

AZERBAYCAN TEZKERESİ: Türkiye sınırlarımızın sıfır noktasında değil, coğrafyaların ta derinliklerinde mazlumları ve bekasını müdafaa etmektedir. Türkiye-Azerbaycan el ele vermiş, iki devlet tek yürek olmuş, zulmü devirmiştir. Turan eller var olsun, çalkalansın Karadeniz, çırpınsın Karadeniz, Tanrı Türk’e yar olsun.

MUHTEŞEM KALKIŞ: Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin aradığı ve ihtiyaç duyduğu tarihi bir yönetim reformu olarak devrededir. Gereken ve planlanan diğer reformların birbirine eklemlenerek ifa ve icrası Türkiye’nin hızına hız katacaktır.

‘Bir yalan dört doğruyu götürür’

Ne manidar bir tesadüf ki gündemde CHP, HDP, İYİ Parti ve SP’nin eşgüdüm halinde taslağını hazırladıkları bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır. Beklendiği üzere, İP yönetimi tedavüldeki iddiayı reddetmiştir. Kılıçdaroğlu hayretle izlediğini söylemiş, o da reddetmiştir. Kılıçdaroğlu hayreti mayreti bıraksın, haysiyetle itiraf etsin. 2 Haziran 2018’de bir gazetede çıkan açıklamasında; ‘Millet ittifakı olarak çalışma yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Aşağı yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde’ dedi mi demedi mi?... Kılıçdaroğlu’nun yalanı meslek haline getirmesi utanç verici bir rezalettir. Bir yalan dört doğruyu götürür: Güven, iyilik, sadakat, huzur.

PKK’YI BELEDİYEYE TAŞIDI: CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin PKK’nın melun kanlı amblemini bir çocuk parkının yer döşemesinde kullanması Kılıçdaroğlu zihniyetinin terör örgütü sempatisinde eşik ve sınır tanımadığının işaretidir. Çocuklara bölücülük aşılamaya çalışan CHP’nin PKK’yı belediyelere taşımasının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir.