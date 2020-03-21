Bahçeli'den corona virüs mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, insanlığın bir virüse karşı aynı cephede savaştığına dikkat çekerek, "Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor. Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. KOVİD-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor. İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların günbatımında; her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eşgüdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor. Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir" dedi.

'NEFSİ SORGUYA ÇEKELİM'

Bahçeli, şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmanın, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmenin tarihi bir görev olduğunu belirterek, "İmanla meftun kalplerin umutsuzluğa kapılması, kaygıya düşmesi aklın inkarı, maneviyat ihlalidir. Tedbiri alıp tevekkül etmek, sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, biz ortak paydasında buluşmak sıkıntılı dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir. Biraz tefekkür edelim, biraz vicdanımızın sesini dinleyelim, zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim; hem kendimizi, hem de çevremizi baştan sona gözlemleme mahareti gösterelim. Ve de nefs-i emmareyi sorguya çekelim" dedi.

'KARAMSARLIĞI KOVALIM'

Her şeyin Allah'tan olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kendini bilen Allah’ı bilir. Allah’ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez, müsaade etmez. Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vaat edilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım. Beşeriz, şaşabiliriz. İnsanız, gücümüz bir yere kadardır. Ancak inanırsak, birbirimizi desteklersek, kucaklaşma hasletini canlandırıp tek nefer, tek nefes olabilirsek, elhak hiçbir engel, hiçbir badire, hiçbir salgın maddi bedenimizi, manevi surlarımızı aşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEYİ ALLAH'IN İZNİYLE KAZANACAĞIZ'

Bahçeli, "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah’ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim. Gün eleştiri veya açık arama günü değildir. Gün, birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma, sırt dönme günü de değildir. Bir olursak muvaffak oluruz. KOVİD-19 virüsü insan olmanın erdeminden ve muazzam birikim ve ihtişamından daha kuvvetli olamayacaktır. Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir. Kendi kozamızdan çıktığımız, yaralarımızı sardığımız zaman inanıyorum ki hem Türkiye, hem de dünya kirden, pastan, zalimden ve hainden daha da arınacaktır" dedi.

NEVRUZ MESAJI

Bugün Türk'ün Bahar Bayramı olduğuna işaret eden Bahçeli, "Nevruz baharın habercisi, bereketin sembolü, kardeşliğin simgesi, dayanışmanın payesidir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar kutlanan Yeni Gün'ü biraz buruk ve içe kapanık olarak karşılasak da bugünlerin geçici olduğuna inancım eksiksizdir. Nevruz, binlerce yıllık tarihî süreç içerisinde, büyük Türk milletini ortak sevinç ve gelecekte, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olarak yüzyılları aşarak bugünlere ulaşmıştır. Bu kültürel miras bizim için her zaman iftihar kaynağıdır. Aziz milletimizin Nevruz Bayramı’nı yürekten kutluyor, Türk-İslam dünyasına ve insanlık âlemine, şu kasvetli korona günlerinde sağlık, dirlik, huzur, esenlik, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

'MİRACIMIZ MÜBAREK OLSUN'

Bahçeli, Miraç Gecesi'ni idrak edeceklerini de belirterek, "Miracımız mübarek olsun. Rabbim üzerimizden rahmetini esirgemesin. KOVİD-19 hastalığının bertaraf edilmesi konusunda Türk milletine ve tüm insanlığa yar ve yardımcı olsun. Huzurun, sağlıklı ve saadet dolu günlerin miracına hep birlikte ulaşmayı yürekten niyaz ediyorum. Doktorlarımızı, hemşirelerimizi, bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi gönülden selamlıyor, hepsini muhabbetle alkışlıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. KOVİD-19 hastalığından vefat edenlere rahmet, tedavi edilenlere de şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.